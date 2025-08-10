Зеленский – Токаеву: РФ пытается "выторговать" лучшие позиции на земле для будущих ударов

Касым-Жомарт Токаев (Фото: EPA)

Во время переговоров Россия пытается "выторговать" лучшие позиции на земле для дальнейших ударов, сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Президент поблагодарил за поддержку народа Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности: "Мы это очень ценим. Действительно, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно – уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны взять верх".

Он отметил, что крайне опасным для каждого народа будет, если "то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться поделить".

"История не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не заканчивается. Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и длительного мира для Украины на основе уважения к суверенным правам украинского народа", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства проинформировал Токаева о дипломатической работе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами и о совместных договоренностях: "Накануне состоялась встреча советников по безопасности, есть скоординированная позиция Европы: война должна закончиться как можно быстрее надежным миром".

В то же время, отметил президент, Москва делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств, несмотря на озвученные крайние сроки, и пытается "выторговать" лучшие позиции на земле для дальнейших ударов: "Такой деструктив со стороны России должен прекратиться".

"Украина готова работать максимально продуктивно со всеми партнерами ради реального мира. Вопросы по Украине должны решаться при участии Украины. Все партнеры это понимают", – акцентировал президент.

Также, добавил Зеленский, они с Токаевым договорились "поддерживать связь и работать над сближением отношений между нашими странами и людьми".

Ранее, 8 августа, президент Казахстана имел разговор с Владимиром Путиным, во время которого российский диктатор проинформировал Токаева об основных итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.