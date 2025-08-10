Текущая линия фронта должна стать отправной точкой переговоров – заявление лидеров Европы

Содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения интенсивности боевых действий, говорится в документе

Лидеры на саммите НАТО (Иллюстративное фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Они приветствуют усилия американского президента, направленные на прекращение убийств в Украине, завершение агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира.

По мнению лидеров, успех может обеспечить только подход, что сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию. Они заявили о готовности поддерживать эту работу как дипломатически, так и через сохранение военной и финансовой помощи Украине, в частности через работу "коалиции желающих", а также через сохранение и введение санкций против РФ.

Лидеры разделяют убеждение, что дипломатическое решение должно защитить жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. Эти интересы охватывают потребность в гарантиях безопасности, которые позволят Киеву эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения интенсивности боевых действий. Путь к миру в Украине не может определяться без Украины. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", — говорится в заявлении.

Лидеры отметили, что вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и последовательных обязательств России.

"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и решительно настроены совместно продвигать наши интересы", – отмечается в документе.

Подписанты пообещали сотрудничать с Трампом, президентом Владимиром Зеленским и украинским народом ради мира.

Заявление, обнародованное на сайте Офиса президента, подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск, глава правительства Британии Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.

9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".

В тот же день WSJ писала, что на встрече в Британии Украина и европейские партнеры выдвинули свои предложения к предстоящему саммиту Трампа и Путина.