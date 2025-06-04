Если Россия требует отказа Украины от военных союзов, она должна выйти из ОДКБ – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Если Россия настаивает на отказе Украины от вступления в какие-либо военные союзы, то она должна поступить зеркально и выйти, в частности, из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение на брифинге в Киеве высказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский зачитал второй пункт "меморандума", который российская делегация передала украинской во время встречи в Стамбуле 2 июня. Речь идет о так называемом нейтралитете Украины – обязательстве отказаться от присоединения к любым военным альянсам, в частности, к НАТО.

Президент напомнил, что решение относительно североатлантической интеграции Украины зависит исключительно от стран-членов НАТО.

"Когда они просят нас выйти из каких-либо союзов, тогда Россия, которая есть сегодня в союзе ОДКБ, должна выходить из ОДКБ. Если они говорят о каких-то зеркальных шагах. Так же у них есть во время войны соответствующие союзные решения по Ирану и Северной Корее", – заявил Зеленский.

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, существующая с 1992 года и в которую в настоящее время входят шесть государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения (в феврале 2024 года Ереван сообщил о заморозке участия в блоке).

2 июня 2025 года состоялся второй раунд переговоров между Украиной и РФ. Он длился больше часа.

Министр обороны Умеров сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились об обмене пленными и репатриации 6000 тел погибших военных.

Главные российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости опубликовали текст "меморандума". В тексте снова территориальные претензии, требования разоружения и нейтрального статуса Украины.