В эти выходные должен состояться новый обмен пленными – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Valdemar Doveiko)

Украина и Россия 7 и 8 июня должны провести новый обмен военнопленными, но Киев пока не получил от Москвы списки. Об этом на брифинге в Киеве сообщил президент Владимир Зеленский.

"Российская сторона передала информацию, что в эти выходные она сможет передать 500 человек из договоренной 1000. Мы готовы к обмену соответствующим количеством", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина пока не получала от России списки пленных и это "вызывает беспокойство".

"В отличие от предыдущих переговоров в Стамбуле, на этот раз мы договорились об их предварительном предоставлении. Россияне уверяли, что списки будут переданы заранее, но до сих пор их нет, что свидетельствует о новых задержках", – добавил Зеленский.

2 июня 2025 года состоялся второй раунд переговоров между Украиной и РФ. Он длился больше часа.

Министр обороны Умеров сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились об обмене пленными и репатриации 6000 тел погибших военных.