Цими вихідними має відбутися новий обмін полоненими – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Valdemar Doveiko)

Україна та Росія 7 та 8 червня мають провести новий обмін військовополоненими, але Київ поки що не отримав від Москви списки. Про це на брифінгу у Києві повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 людей із домовленої 1000. Ми готові до обміну відповідною кількістю", – сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна поки не отримувала від Росії списки полонених і це "викликає занепокоєння".

"На відміну від попередніх переговорів у Стамбулі, цього разу ми домовилися про їхнє попереднє надання. Росіяни запевняли, що списки будуть передані заздалегідь, але досі їх немає, що свідчить про нові затримки", – додав Зеленський.

2 червня 2025 року відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він тривав понад годину.

Міністр оборони Умєров повідомив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про обмін полоненими та репатріацію 6000 тіл загиблих військових.