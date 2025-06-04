Цими вихідними має відбутися новий обмін полоненими – Зеленський
Україна та Росія 7 та 8 червня мають провести новий обмін військовополоненими, але Київ поки що не отримав від Москви списки. Про це на брифінгу у Києві повідомив президент Володимир Зеленський.
"Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 людей із домовленої 1000. Ми готові до обміну відповідною кількістю", – сказав він.
Глава держави наголосив, що Україна поки не отримувала від Росії списки полонених і це "викликає занепокоєння".
"На відміну від попередніх переговорів у Стамбулі, цього разу ми домовилися про їхнє попереднє надання. Росіяни запевняли, що списки будуть передані заздалегідь, але досі їх немає, що свідчить про нові затримки", – додав Зеленський.
- 2 червня 2025 року відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він тривав понад годину.
- Міністр оборони Умєров повідомив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про обмін полоненими та репатріацію 6000 тіл загиблих військових.