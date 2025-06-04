Якщо Росія вимагає відмови України від військових союзів, вона має вийти з ОДКБ – Зеленський
Якщо Росія наполягає на відмові України від вступу до будь-яких військових союзів, то вона має вчинити дзеркально й вийти, зокрема, з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Таку думку на брифінгу у Києві висловив президент Володимир Зеленський.
Зеленський зачитав другий пункт "меморандуму", який російська делегація передала українській під час зустрічі в Стамбулі 2 червня. Йдеться про так званий нейтралітет України – зобов'язання відмовитися від приєднання до будь-яких військових альянсів, зокрема до НАТО.
Президент нагадав, що рішення щодо північноатлантичної інтеграції України залежить виключно він країн-членів НАТО.
"Коли вони просять нас вийти з будь-яких союзів, тоді Росія, яка є сьогодні у союзі ОДКБ, має виходити з ОДКБ. Якщо вони говорять про якісь дзеркальні кроки. Так само у них є під час війни відповідні союзні рішення щодо Ірану та Північної Кореї", – заявив Зеленський.
ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять шість держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія (у лютому 2024 року Єреван повідомив про замороження участі у блоці).
- 2 червня 2025 року відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він тривав понад годину.
- Міністр оборони Умєров повідомив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про обмін полоненими та репатріацію 6000 тіл загиблих військових.
- Головні російські пропагандистські агенції ТАСС та РИА Новости опублікували текст "меморандуму". У тексті знову територіальні претензії, вимоги роззброєння та нейтрального статусу України.