Якщо Росія вимагає відмови України від військових союзів, вона має вийти з ОДКБ – Зеленський

Президент прокоментував другий пункт так званого меморандуму, який російська делегація передала українській у Стамбулі 2 червня

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Якщо Росія наполягає на відмові України від вступу до будь-яких військових союзів, то вона має вчинити дзеркально й вийти, зокрема, з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Таку думку на брифінгу у Києві висловив президент Володимир Зеленський.

Зеленський зачитав другий пункт "меморандуму", який російська делегація передала українській під час зустрічі в Стамбулі 2 червня. Йдеться про так званий нейтралітет України – зобов'язання відмовитися від приєднання до будь-яких військових альянсів, зокрема до НАТО.

Президент нагадав, що рішення щодо північноатлантичної інтеграції України залежить виключно він країн-членів НАТО.

"Коли вони просять нас вийти з будь-яких союзів, тоді Росія, яка є сьогодні у союзі ОДКБ, має виходити з ОДКБ. Якщо вони говорять про якісь дзеркальні кроки. Так само у них є під час війни відповідні союзні рішення щодо Ірану та Північної Кореї", – заявив Зеленський.

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять шість держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія (у лютому 2024 року Єреван повідомив про замороження участі у блоці).

2 червня 2025 року відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він тривав понад годину.

Міністр оборони Умєров повідомив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про обмін полоненими та репатріацію 6000 тіл загиблих військових.

Головні російські пропагандистські агенції ТАСС та РИА Новости опублікували текст "меморандуму". У тексті знову територіальні претензії, вимоги роззброєння та нейтрального статусу України.