Рютте: На Алясці Трамп переконається, чи Путін всерйоз налаштований на мир

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним, президент США Дональд Трамп спробує переконатися, чи всерйоз налаштований російський диктатор на мирний процес. Про це чиновник розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

"Я абсолютно переконаний, що в п'ятницю президент Трамп переконається, чи Путін налаштований серйозно, і якщо ні, то на цьому все закінчиться. Якщо він налаштований серйозно, то з п'ятниці процес продовжиться. До нього долучиться Україна, долучаться європейці", – розповів генсек, нагадавши, що Штати вже координують свою позицію з партнерами.

На думку Рютте, НАТО є об'єднаним, і Путін "ніколи не встане між нами".

Також чиновник підтвердив, що постачання американської зброї, придбаної європейцями для України за ініціативою PURL, продовжаться і після зустрічі Трампа та Путіна, й зазначив, що він очікує оголошення нових пакетів підтримки за цією програмою "найближчими днями та тижнями".

Стосовно того, чи Росія все ще вимагає, аби Україна відмовилась від вступу до НАТО, генсек Альянсу зауважив: "Дозвольте запевнити вас у наступному: ми всі, американці, європейці та Україна, одностайні в тому, що коли йдеться про геостратегічне положення України в майбутньому, про чисельність українських збройних сил, про позицію НАТО на східному фланзі в таких країнах, як Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Польща, Путін не має абсолютно ніякого права голосу в жодному з цих питань".

Зустріч Трампа і Путіна має відбутися 15 серпня на Алясці.