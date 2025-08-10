Рютте: На Алясці Трамп переконається, чи Путін всерйоз налаштований на мир
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним, президент США Дональд Трамп спробує переконатися, чи всерйоз налаштований російський диктатор на мирний процес. Про це чиновник розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.
"Я абсолютно переконаний, що в п'ятницю президент Трамп переконається, чи Путін налаштований серйозно, і якщо ні, то на цьому все закінчиться. Якщо він налаштований серйозно, то з п'ятниці процес продовжиться. До нього долучиться Україна, долучаться європейці", – розповів генсек, нагадавши, що Штати вже координують свою позицію з партнерами.
На думку Рютте, НАТО є об'єднаним, і Путін "ніколи не встане між нами".
Також чиновник підтвердив, що постачання американської зброї, придбаної європейцями для України за ініціативою PURL, продовжаться і після зустрічі Трампа та Путіна, й зазначив, що він очікує оголошення нових пакетів підтримки за цією програмою "найближчими днями та тижнями".
Стосовно того, чи Росія все ще вимагає, аби Україна відмовилась від вступу до НАТО, генсек Альянсу зауважив: "Дозвольте запевнити вас у наступному: ми всі, американці, європейці та Україна, одностайні в тому, що коли йдеться про геостратегічне положення України в майбутньому, про чисельність українських збройних сил, про позицію НАТО на східному фланзі в таких країнах, як Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Польща, Путін не має абсолютно ніякого права голосу в жодному з цих питань".
Зустріч Трампа і Путіна має відбутися 15 серпня на Алясці.
- 10 серпня було опубліковано спільну заяву європейських лідерів – вони зауважили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою мирних переговорів.
- Віцепрезидент США Венс заявив, що Штати враховують нинішню лінію фронту у пошуку шляху до миру. Раніше Трамп заявляв, що його країна розглядає "обмін територіями" між Україною та Росією "на благо обох сторін".
- Зеленський заявив, що під час переговорів Москва намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для подальших ударів. Згодом він зазначив, що Україна розуміє намір РФ спробувати обманути Штати під час переговорів, й не допустить цього.
