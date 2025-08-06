Місія PURL: у НАТО очікують постачання зброї США для України уже найближчими тижнями
НАТО уже "найближчими тижнями" очікує перші постачання американської зброї для України, яка придбана союзниками за новою ініціативою PURL. Про це у відповідь на запит кореспондентки LIGA.net у Брюсселі повідомили в пресслужбі Альянсу.
"У відповідь на потреби України нові пакети допомоги готуються швидко і регулярно... Ми очікуємо перші постачання найближчими тижнями", – розповіли в повідомленні.
За програмою PURL про пакети допомоги для України вже оголосили Нідерланди (першими, 4 серпня) та Данія, Норвегія та Швеція (5 серпня) – сукупно на більш ніж $1 млрд.
Окрім цього, в Альянсі розраховують, що незабаром зможуть оголосити про нових учасників місії PURL.
Також LIGA.net уточнила у НАТО, чи є ця ініціатива єдиним централізованим фондом, яким керує Альянс, або це низка двосторонніх угод про закупівлі.
"[За PURL] союзники та партнери можуть надавати фінансування через рахунок НАТО в доларах США, з якого кошти можуть бути перераховані відповідальним органам Сполучених Штатів", – відповіли в пресслужбі Альянсу.
- 14 липня глава Штатів Трамп і генсек НАТО Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 18 липня у пресслужбі НАТО повідомили LIGA.net, що до ініціативи із закупівлі американської зброї для України вже долучилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія. Проте остання у серпні повідомила, що не братиме участі у PURL, оскільки зосереджується на власній програмі, в межах якої продукцію для України замовляють у фінських компаній.
- 26 липня про підтримку ініціативи заявила Литва – країна планує виділити 30 млн євро на придбання додаткових Patriot для України.
- 4 серпня міністр оборони Шмигаль повідомив, що PURL є результатом домовленості президентів Зеленського та Трампа і генсека НАТО (детальніше, як працює місія, читайте тут). Тим часом Рютте звернувся до всіх союзників, щоб ті доєдналися до PURL.
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