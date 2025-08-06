Місія PURL: у НАТО очікують постачання зброї США для України уже найближчими тижнями

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Ілюстративне фото: Remko de Waal / EPA)

НАТО уже "найближчими тижнями" очікує перші постачання американської зброї для України, яка придбана союзниками за новою ініціативою PURL. Про це у відповідь на запит кореспондентки LIGA.net у Брюсселі повідомили в пресслужбі Альянсу.

"У відповідь на потреби України нові пакети допомоги готуються швидко і регулярно... Ми очікуємо перші постачання найближчими тижнями", – розповіли в повідомленні.

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За програмою PURL про пакети допомоги для України вже оголосили Нідерланди (першими, 4 серпня) та Данія, Норвегія та Швеція (5 серпня) – сукупно на більш ніж $1 млрд.

Окрім цього, в Альянсі розраховують, що незабаром зможуть оголосити про нових учасників місії PURL.

Також LIGA.net уточнила у НАТО, чи є ця ініціатива єдиним централізованим фондом, яким керує Альянс, або це низка двосторонніх угод про закупівлі.

"[За PURL] союзники та партнери можуть надавати фінансування через рахунок НАТО в доларах США, з якого кошти можуть бути перераховані відповідальним органам Сполучених Штатів", – відповіли в пресслужбі Альянсу.