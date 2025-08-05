Фінляндія поки не братиме участі в закупівлі зброї США для України – Міноборони країни
Фінляндія на цьому етапі не братиме участі у підтримці України через новий інструмент НАТО. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає мовник Yle.
За його словами, Фінляндія зосереджується на програмі, в межах якої продукція для України замовляється у фінських компаній. Міністр додав, що країна наразі не братиме участі в закупівлі зброї для України через нову ініціативу НАТО.
"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в межах якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії", – уточнив Хяккянен.
Він додав, що Фінляндія розробила програму спільно з Україною в такий спосіб, щоб вона максимально допомогла країні.
"Ми вважаємо важливим, щоб ця ініціатива мала підтримку серед країн. Ми, як і раніше, дуже рішуче й енергійно підтримуємо Україну, але тепер ми робимо ставку на продукцію вітчизняних підприємств", – заявив Хаккянен.
Очільник оборонного відомства зазначив, що інші країни розуміють позицію Фінляндії як сусіда Росії.
"Ми хочемо просувати програму розвитку вітчизняного підприємництва, оскільки вона не лише допоможе Україні, а й зміцнить нашу вітчизняну оборонну промисловість та обороноздатність Фінляндії", – резюмував він.
- 14 липня 2025 року Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.
- 19 липня повідомлялося, що адміністрація Трампа перерозподілятиме постачання зброї, зокрема систем ППО, союзникам так, щоб спершу її отримали ті держави, які віддають свої запаси Україні.
- 4 серпня Шмигаль оголосив про запуск механізму підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
- Нідерланди, а також Норвегія, Швеція та Данія вже оголосили про свої внески в ініціативу.
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