Фінляндія поки не братиме участі в закупівлі зброї США для України – Міноборони країни

Гельсінкі зосереджується на програмі, в межах якої продукція для ЗСУ замовляється у фінських компаній

Антті Хяккянен (Фото: Tomi Hanninen/EPA)

Фінляндія на цьому етапі не братиме участі у підтримці України через новий інструмент НАТО. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає мовник Yle.

За його словами, Фінляндія зосереджується на програмі, в межах якої продукція для України замовляється у фінських компаній. Міністр додав, що країна наразі не братиме участі в закупівлі зброї для України через нову ініціативу НАТО.

"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в межах якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії", – уточнив Хяккянен.

Він додав, що Фінляндія розробила програму спільно з Україною в такий спосіб, щоб вона максимально допомогла країні.

"Ми вважаємо важливим, щоб ця ініціатива мала підтримку серед країн. Ми, як і раніше, дуже рішуче й енергійно підтримуємо Україну, але тепер ми робимо ставку на продукцію вітчизняних підприємств", – заявив Хаккянен.

Очільник оборонного відомства зазначив, що інші країни розуміють позицію Фінляндії як сусіда Росії.

"Ми хочемо просувати програму розвитку вітчизняного підприємництва, оскільки вона не лише допоможе Україні, а й зміцнить нашу вітчизняну оборонну промисловість та обороноздатність Фінляндії", – резюмував він.

14 липня 2025 року Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.

19 липня повідомлялося, що адміністрація Трампа перерозподілятиме постачання зброї, зокрема систем ППО, союзникам так, щоб спершу її отримали ті держави, які віддають свої запаси Україні.

4 серпня Шмигаль оголосив про запуск механізму підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Нідерланди, а також Норвегія, Швеція та Данія вже оголосили про свої внески в ініціативу.