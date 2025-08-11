США пообещали проконсультироваться с Европой перед встречей с Путиным – Туск

Премьер Польши заявил, что у него "много опасений и много надежд" относительно предстоящего саммита на Аляске

Дональд Туск (Фото: Vincenzo Livieri/EPA)

Соединенные Штаты обязались провести консультации с европейскими партнерами перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в эту пятницу. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает газета The Guardian.

Польский премьер сказал, что важность сохранения территориальной целостности Украины "это не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности".

Он добавил, что имеет "много опасений и много надежд" относительно встречи Трампа и Путина, отмечая "тактику непредсказуемости, когда речь идет о различных шагах и действиях" американского президента.

В то же время Туск констатировал, что некоторые части предложения Путина по территории выглядят "односторонними".

9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".

Рютте заявил, что на встрече с Путиным Трамп убедится, настроен ли тот серьезно. Если нет, "то на этом все закончится".

Bloomberg писало, что европейские лидеры хотят поговорить с президентом США, прежде чем он встретится с российским диктатором на Аляске.