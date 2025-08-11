Зеленский: Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира в войне России против Украины, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он выыразил во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Зеленский проинформировал принца о контактах с партнерами и дипломатической работе для окончания войны.

"Фактически круглосуточно продолжается коммуникация с лидерами, мы на постоянной связи. Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность – гарантированной. Это важно не только для Украины – для каждой европейской страны", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что они с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом одинаково видят опасность в любых решениях, принятых без Украины и Европы. Он поблагодарил принца за абсолютно четкую поддержку этой позиции и за готовность приложить усилия ради мира.

Стороны договорились, что команды стран будут координировать все необходимые усилия. Также говорили о совместных проектах, которые дадут силы обоим государствам, добавил президент.

9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".

Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Он не прокомментировал свое возможное участие в этой встрече.

10 августа было опубликовано совместное заявление европейских лидеров – они отметили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой мирных переговоров.