Мерц назвал главные темы запланированной на 13 августа онлайн-встречи по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что созвал на среду, 13 августа, виртуальные переговоры по Украине и предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом говорится в сообщение немецкого канцлера в социальной сети X.
"Приглашаю вас на виртуальные переговоры в среду по ситуации в Украине и запланированной встрече президента Трампа с Путиным", – написал Мерц.
По его словам, обсуждения будут сосредоточены на вариантах давления на Россию, возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и безопасности.
Канцлер Германии акцентировал, что "с этой целью мы будем сотрудничать" с Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске для урегулирования войны России против Украины.
- Туск заявил, что США обязались провести консультации с европейскими партнерами перед встречей.
