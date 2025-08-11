Мерц назвал главные темы запланированной на 13 августа онлайн-встречи по Украине

В виртуальной встрече, которая состоится в среду, примут участие должностные лица США, государств Европы и Украины

Фридрих Мерц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что созвал на среду, 13 августа, виртуальные переговоры по Украине и предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом говорится в сообщение немецкого канцлера в социальной сети X.

"Приглашаю вас на виртуальные переговоры в среду по ситуации в Украине и запланированной встрече президента Трампа с Путиным", – написал Мерц.

По его словам, обсуждения будут сосредоточены на вариантах давления на Россию, возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и безопасности.

Канцлер Германии акцентировал, что "с этой целью мы будем сотрудничать" с Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.