Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины, Венгрия отказалась присоединиться

Иллюстративное фото: Depositphotos

26 государств-членов Европейского союза опубликовали совместное заявление в поддержку Украины накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал этот документ.

Лидеры ЕС приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение российско-украинской войны и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины.

"Справедливый и прочный мир, приносящий стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой", – говорится в документе.

Подписанты заявили, что "народ Украины должен иметь свободу определять свое будущее", а "путь к миру в Украине не может быть определен без Украины".

"Европейский союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свой собственный путь и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", – заявили лидеры ЕС.

Они заверили, что Европейский союз в координации с США и другими единомышленниками продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, поскольку она "осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону".

ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против Российской Федерации.

Лидеры стран-членов блока заявили, что агрессивная война России против Украины влечет за собой более широкие последствия для европейской и международной безопасности.

Они убеждены, что дипломатическое урегулирование конфликта должно защитить жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы, но отмечают, что неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности является способность Украины эффективно обороняться.

В конце документа отмечается, что Венгрия не поддержала заявление.