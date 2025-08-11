Каллас заявила, что ЕС будет работать над 19-м пакетом санкций против России.\

Кая Каллас (Фото: EPA)

Европейский союз будет работать над ужесточением санкций против России для прекращения войны в Украине и предотвращения дальнейшей агрессии в Европе. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в сети Х.

Она отметила, что министры иностранных дел ЕС выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру, но давление на Россию и поддержка Украины будут продолжаться.

"В то же время мы работаем над ужесточением санкций против России, усилением военной поддержки Украины и усилением поддержки бюджетных потребностей Украины и процесса вступления в ЕС", – отметила она.

Каллас отметила, что Европейский союз будет работать над 19-м пакетом санкций.

"Со стороны ЕС Украина имеет нашу полную поддержку в отношении потребностей на поле боя. Кроме того, мы будем работать над 19-м пакетом санкций. И наконец, поддержка ЕС для бюджетных потребностей Украины и переговоры о вступлении Украины в Европейский союз также будут продолжаться – оба аспекта необходимы для будущего Украины после окончания войны и для стабильности европейского континента", – сообщила она в комментарии "Европейской правде".

Европейский дипломат предложила формулу прекращения российско-украинской войны.

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию — вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе", - написала она в сети Х.