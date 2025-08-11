Каллас заявила, що ЄС працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії

Кая Каллас (Фото: EPA)

Європейський Союз працюватиме над посиленням санкцій проти Росії задля припинення війни в Україні та запобігання подальшій агресії у Європі. Про це повідомила глава Євродипломатії Кая Каллас у мережі Х.

Вона зазначила, що міністри закордонних справ ЄС висловили підтримку крокам США, які призведуть до справедливого миру, але тиск на Росію та підтримка України триватимуть.

"Тим часом ми працюємо над посиленням санкцій проти Росії, посиленням військової підтримки України та посиленням підтримки бюджетних потреб України та процесу вступу до ЄС", – зазначила вона.

Каллас зазначила, що Євросоюз працюватиме над 19-м пакетом санкцій.

"З боку ЄС Україна має нашу повну підтримку щодо потреб на полі бою. Крім того, ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій. І, нарешті, підтримка ЄС для бюджетних потреб України та переговори про приєднання України до Європейського Союзу також триватимуть – обидва аспекти є необхідними для майбутнього України після завершення війни і для стабільності європейського континенту", – повідомила вона у коментарі "Європейській правді".

Євродипломатка запропонувала формулу закінчення російсько-української війни.

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію – ось як ми завершимо цю війну та запобіжимо майбутній російській агресії в Європі", – написала вона у мережі Х.