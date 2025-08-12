"Ничего нового". В Евросоюзе отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине

Анитта Гиппер утверждает, что от того, что в ЕС нет единства, выиграет только Россия

Виктор Орбан (Фото: Jonas Roosens/EPA)

В том, что Венгрия отказалась подписать совместное заявление Европейского Союза по Украине, нет "ничего нового". Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики Анитта Гиппер, передает газета The Guardian.

На дневном брифинге заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что Европа приветствует усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира, который является справедливым и длительным, уважает суверенитет и целостность Украины.

Она добавила, что блок "работает с Украиной, чтобы убедиться, что это учитывается на встрече в пятницу", приветствуя планы координировать действия с США во время виртуальной встречи 13 августа, организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

В то же время Гиппер прокомментировала решение Венгрии не подписывать совместное заявление ЕС по Украине.

"В этом ничего нового. Также нет ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными. И если у нас нет этого единства, есть только одна сторона, которая от этого выиграет, и это Россия", – подчеркнула она.

Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил в социальной сети X, почему его страна не подписала заявление.

Заявление, по его словам, пыталось установить условия для встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, на которую лидеров ЕС не пригласили.

"Тот факт, что ЕС остался в стороне, сам по себе печален. Единственное, что может ухудшить ситуацию, это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", – добавил венгерский премьер.

По его мнению, единственным разумным шагом для лидеров ЕС является инициирование саммита ЕС-Россия по примеру встречи США-Россия.

12 августа 26 государств-членов ЕС опубликовали совместное заявление в поддержку Украины накануне встречи Трампа с Путиным. Орбан отказался подписать документ.

Президент отреагировал на новое заявление ЕС. Он заявил, что Украина и Европа должны вместе выработать такие позиции, которые не дадут Москве снова обмануть мир.