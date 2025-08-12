"Нічого нового". У Євросоюзі відреагували на відмову Орбана підписати заяву щодо України

Анітта Гіппер стверджує, що від того, що в ЄС немає єдності, виграє лише Росія

Віктор Орбан (Фото: Jonas Roosens/EPA)

У тому, що Угорщина відмовилася підписати спільну заяву Європейського Союзу щодо України, немає "нічого нового". Про це заявила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер, передає газета The Guardian.

На денному брифінгу заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста заявила, що Європа вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру, який є справедливим і тривалим, поважає суверенітет і цілісність України.

Вона додала, що блок "працює з Україною, щоб переконатися, що це враховується на зустрічі в п’ятницю", вітаючи плани координувати дії зі США під час віртуальної зустрічі 13 серпня, організованої канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Водночас Гіппер прокоментувала рішення Угорщини не підписувати спільну заяву ЄС щодо України.

"У цьому нічого нового. Також немає нічого нового в тому, що нам потрібна єдність, щоб бути сильними, і якщо у нас немає цієї єдності, є лише одна сторона, яка від цього виграє, і це Росія", – наголосила вона.

Сам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив у соціальній мережі X, чому його країна не підписала заяву.

Заява, за його словами, намагалася встановити умови для зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, на яку лідерів ЄС не запросили.

"Той факт, що ЄС залишився осторонь, сам по собі сумний. Єдине, що може погіршити ситуацію, це якби ми почали давати вказівки з лави запасних", – додав угорський прем’єр.

На його думку, єдиним розумним кроком для лідерів ЄС є ініціювання саміту ЄС-Росія за прикладом зустрічі США-Росія.

12 серпня 26 держав-членів ЄС опублікували спільну заяву на підтримку України напередодні зустрічі Трампа з Путіним. Орбан відмовився підписати документ.

Президент відреагував на нову заяву ЄС. Він заявив, що Україна та Європа мають разом випрацювати такі позиції, які не дадуть Москві знову обманути світ.