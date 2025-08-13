Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области – видео

Нефтепровод (Фото: ресурс оккупантов)

Беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке. Впоследствии информацию о поражении объекта подтвердил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По его словам, на этот раз под удар дронов ГУР попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча Брянской области.

Он добавил, что операция была осуществлена совместно с другими подразделениями Сил обороны.

По информации из местных пабликов, в ночь на 13 августа в городе Унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" начался сильный пожар, туда направились экстренные службы.

В Генштабе уточнили, что зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов.

ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба", принадлежащей холдингу АК "Транснефтепродукт" и вовлеченного в обеспечение военно-промышленного комплекса госсударства-агрессора.

Основная функция станции – транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9000 км.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья в год.

В ночь на 13 августа Россию атаковали беспилотники. Взрывы раздавались в Краснодарском крае, Волгоградской и Брянской областях. Пропагандисты ASTRA писала об атаке на Унечу. 6 августа там уже была атакована ЛПДС "Унеча" нефтепровода "Дружба", утверждали они.