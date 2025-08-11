Украинские дроны атаковали в РФ гелиевый завод, помогающий оборонке оккупантов – источник
11 августа украинские защитники совершили дроновую атаку по Оренбургскому гелиевому заводу, входящему в военно-промышленный комплекс РФ, сообщил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки.
По его словам, после пролетов дронов и взрывов в районе завода местные власти решили с 20:00 (22:00 по Киеву) перекрыть участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи, где расположено производство.
Местные ресурсы РФ пишут, что через полчаса движение по этому участку, который составляет 48 километров, разрешили.
"Оренбургский гелиевый завод – единственное предприятие по производству гелия в РФ (источники оккупантов утверждают, что гелий производят и на нескольких других предприятиях. – Ред.). Годовая мощность составляет около 15 млрд кубометров природного газа. Гелий используется в производстве ракет, космической и авиапромышленности", – добавил собеседник LIGA.net.
Расстояние от этого завода до линии фронта – почти 1200 километров по прямой:
- 10 августа Генштаб подтвердил успешный удар Сил обороны по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
- Собеседник LIGA.net сообщил, что бойцы ГУР поразили дронами нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в городе Ухта Республики Коми. Это первый удар по этому российскому региону.
- 11 августа защитники из СБУ поразили беспилотниками производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода", сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.
