Дрони повторно вразили нафтостанцію "Унеча" в Брянській області – відео пожежі

На кадрах, які показали військові, видно як вирує масштабна пожежа на місці атаки

Пожежа на нафтостанції (скриншот відео Мадяра)

Українські військові 21 серпня вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді, відомий як Мадяр.

На відео, яке він опублікував, видно масштабну пожежу, попередньо, на нафтоперекачувальній станції "Унеча", де проходить нафтопровід "Дружба". За даними Мадяра, удару завдавали оператори дронів 14 полку Сил безпілотних систем.

Жодних інших подробиць він не надав.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ввечері 21 серпня оголошував ракетну небезпеку в Унечському районі. Станом на ранок 22 серпня в області нібито було знищено два дрони літакового типу, обійшлося "без постраждалих і руйнувань".

13 серпня розвідка вже атакувала нафтоперекачувальну станцію в Унечі – станцію нафтопроводу "Транснєфть Дружба". Після атаки там розпочалася сильна пожежа.