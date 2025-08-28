Зеленский раскритиковал Венгрию за санкции против Мадяра и отсутствие реакции на атаку РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на решение Венгрии запретить въезд в страну командующему Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберту Бровди (Мадяру). Об этом говорится в сообщение главы государства в социальных сетях.

"Сейчас, когда наши люди ликвидируют последствия одной из самых масштабных российских террористических атак, мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну", — написал Зеленский.

Он напомнил, что Украина положительно восприняла все предложения мира о прекращении огня и реальной дипломатии, но Россия их отвергла.

По словам президента, справедливой реакции Венгрии на такое поведение РФ до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью украинцев в ночь на 28 августа.

"Впрочем, ежедневно из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины. Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей", — добавил Зеленский.

Если Венгрия действительно закрыла въезд в страну и всю Шенгенскую зону Мадяру, то это может вызвать только возмущение, уточнил президент. Он поручил МИД выяснить все факты и реагировать соответственно.