Зеленский раскритиковал Венгрию за санкции против Мадяра и отсутствие реакции на атаку РФ
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на решение Венгрии запретить въезд в страну командующему Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберту Бровди (Мадяру). Об этом говорится в сообщение главы государства в социальных сетях.
"Сейчас, когда наши люди ликвидируют последствия одной из самых масштабных российских террористических атак, мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну", — написал Зеленский.
Он напомнил, что Украина положительно восприняла все предложения мира о прекращении огня и реальной дипломатии, но Россия их отвергла.
По словам президента, справедливой реакции Венгрии на такое поведение РФ до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью украинцев в ночь на 28 августа.
"Впрочем, ежедневно из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины. Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей", — добавил Зеленский.
Если Венгрия действительно закрыла въезд в страну и всю Шенгенскую зону Мадяру, то это может вызвать только возмущение, уточнил президент. Он поручил МИД выяснить все факты и реагировать соответственно.
- 28 августа Сийярто заявил, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил. Сибига раскритиковал решение Будапешта.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о командующем СБС. Сам Мадяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на Родину своего отца уже после "них".
Комментарии (0)