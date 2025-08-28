МЗС вручило угорському послу ноту протесту через санкції щодо Мадяра
Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини в Україні та вручило йому ноту протесту у зв'язку із введенням санкцій Будапешта проти командувача Сил безпілотних систем Роберта (Мадяра) Бровді. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі Х.
Він написав, що нота протесту була вручена "у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження".
Сибіга додав, що військовому, ім'я якого у повідомленні не називається, було заборонено в'їзд "до країни його предків".
МЗС закликав Угорщину до діалогу.
"Ми закликаємо Угорщину й надалі утримуватися від недружніх дій і натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна залишається готовою", – написав міністр.
- 28 серпня Сійярто заявив, що у відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити українському командиру в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Однак імені військового він не озвучив. Сибіга розкритикував рішення Будапешта.
- Згодом стало відомо, що йдеться про командувача СБС. Сам Мадяр розкритикував чинну владу Угорщини й пообіцяв приїхати на Батьківщину свого батька вже після "них".
- Зеленський розкритикував рішення Угорщини щодо санкцій проти командувача СБС, а Сікорський запросив Мадяра до Польщі попри заборону Угорщини.
