МЗС вручило угорському послу ноту протесту через санкції щодо Мадяра

Роберт (Мадяр) Бровді (Фото: СБС)

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини в Україні та вручило йому ноту протесту у зв'язку із введенням санкцій Будапешта проти командувача Сил безпілотних систем Роберта (Мадяра) Бровді. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі Х.

Він написав, що нота протесту була вручена "у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження".

Сибіга додав, що військовому, ім'я якого у повідомленні не називається, було заборонено в'їзд "до країни його предків".

МЗС закликав Угорщину до діалогу.

"Ми закликаємо Угорщину й надалі утримуватися від недружніх дій і натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна залишається готовою", – написав міністр.