Сікорський запросив Мадяра до Польщі на тлі санкцій Угорщини

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра) до Польщі, попри рішення Угорщини заборонити йому в’їзд до країни. Про це польський міністр написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Сікорський зазначив, що Угорщина заборонила в'їзд етнічному угорцю Мадяру в той момент, поки російські ракети атакують Київ.

"Командире Мадяр: якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі", – написав міністр.