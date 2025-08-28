Сікорський запросив Мадяра до Польщі на тлі санкцій Угорщини
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра) до Польщі, попри рішення Угорщини заборонити йому в’їзд до країни. Про це польський міністр написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
Сікорський зазначив, що Угорщина заборонила в'їзд етнічному угорцю Мадяру в той момент, поки російські ракети атакують Київ.
"Командире Мадяр: якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі", – написав міністр.
- 28 серпня Сійярто заявив, що у відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити українському командиру в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Однак імені військового він не озвучив. Сибіга розкритикував рішення Будапешта.
- Згодом стало відомо, що йдеться про командувача СБС. Сам Мадяр розкритикував чинну владу Угорщини й пообіцяв приїхати на Батьківщину свого батька вже після "них".
- Цього ж дня президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на рішення Угорщини заборонити в’їзд до країни Мадяру.
