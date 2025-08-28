Сикорский пригласил Мадяра в Польшу на фоне санкций Венгрии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра) в Польшу, несмотря на решение Венгрии запретить ему въезд в страну. Об этом польский министр написал на своей странице в соцсети Х.
Сикорский отметил, что Венгрия запретила въезд этническому венгру Мадяру в тот момент, пока российские ракеты атакуют Киев.
"Командир Мадяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше", – написал министр.
- 28 августа Сийярто заявил, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил. Сибига раскритиковал решение Будапешта.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о командующего СБС. Сам Мадяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на Родину своего отца уже после "них".
- В этот же день президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на решение Венгрии запретить въезд в страну Мадяру.
