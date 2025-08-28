Сикорский пригласил Мадяра в Польшу на фоне санкций Венгрии

Сикорский отметил, что Венгрия запретила въезд Мадяру в тот момент, пока российские ракеты атакуют Киев

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра) в Польшу, несмотря на решение Венгрии запретить ему въезд в страну. Об этом польский министр написал на своей странице в соцсети Х.

Сикорский отметил, что Венгрия запретила въезд этническому венгру Мадяру в тот момент, пока российские ракеты атакуют Киев.

"Командир Мадяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше", – написал министр.