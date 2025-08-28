МИД вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с санкциями против Мадяра
Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии в Украине и вручило ему ноту протеста в связи с введением Будапештом санкций против командующего Силами беспилотных систем Роберта (Мадяра) Бровди. Об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига в сети Х.
Он написал, что протестная нота была вручена "в ответ на дискриминацию, которой подвергается венгерское меньшинство в Украине со стороны Венгрии, в частности, нашего защитника венгерского происхождения".
Сибига добавил, что военнослужащему, имя которого не называется в сообщении, был запрещен въезд "в страну его предков".
МИД призвал Венгрию к диалогу.
"Мы призываем Венгрию и впредь воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина остается готовой", – написал министр.
- 28 августа Сийярто заявил, что в ответ на последнюю украинскую атаку на нефтепровод "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имя военного он не назвал. Сибига раскритиковал решение Будапешта.
- Позже стало известно, что речь идёт о командующем СБС. Сам Мадяр раскритиковал нынешнюю власть Венгрии и пообещал приехать на родину своего отца уже после "них".
- Зеленский критиковал решение Венгрии по санкциям против командующего СБС, а Сикорский пригласил Мадяра в Польшу, несмотря на запрет Венгрии.
