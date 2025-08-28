МИД вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с санкциями против Мадяра

Роберт (Мадяр) Бровди (Фото: СБС)

Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии в Украине и вручило ему ноту протеста в связи с введением Будапештом санкций против командующего Силами беспилотных систем Роберта (Мадяра) Бровди. Об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига в сети Х.

Он написал, что протестная нота была вручена "в ответ на дискриминацию, которой подвергается венгерское меньшинство в Украине со стороны Венгрии, в частности, нашего защитника венгерского происхождения".

Сибига добавил, что военнослужащему, имя которого не называется в сообщении, был запрещен въезд "в страну его предков".

МИД призвал Венгрию к диалогу.

"Мы призываем Венгрию и впредь воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина остается готовой", – написал министр.