Венгрия не поддержала заявление ЕС с осуждением атаки на Киев. Будапешт прокомментировал

Такие действия России усиливают решимость и намерения поддерживать Украину и ее народ в защите от агрессора, отметили подписанты

Петер Сийярто (Фото: Mohamed Hossam/EPA)

Все государства-члены Европейского Союза, кроме Венгрии, поддержали совместное заявление с осуждением массированной российской атаки на Украину в ночь на 28 августа. Министерство иностранных дел и торговли Венгрии в комментарии медиа Telex сообщило, что этот шаг якобы не способствует приближению мира.

"Мы выражаем соболезнования, солидарны со всеми украинцами и решительно осуждаем постоянные нападения России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые являются преднамеренной эскалацией и подрывают усилия по миру", — говорится в заявлении 26 членов блока.

В заявлении отмечается, что атака также нанесла серьезный ущерб зданиям представительства ЕС в Киеве, что в очередной раз продемонстрировало безрассудный характер атак России и ее пренебрежение международным правом.

Создание опасности жизни дипломатов и дипломатического персонала является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Здание Британского совета в Киеве также было значительно повреждено, а охранник получил ранения.

"Умышленные нападения на гражданское население и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, виновники и соучастники этих серьезных нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", — отметили подписанты заявления.

В ЕС добавили, что эти преступления лишь усиливают решимость и намерение поддерживать Украину и ее народ в защите от России и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.

Блок будет продолжать и усиливать свою всестороннюю поддержку Украине по всем направлениям, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций.

В Евросоюзе напомнили, что Украина в марте согласилась на прекращение огня, в то же время Россия эскалировала нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Мы будем продолжать сотрудничать с международными партнерами, включая США, чтобы положить конец агрессивной войне России всеобъемлющим, справедливым и длительным миром. Россия должна прекратить убийства и продемонстрировать настоящую готовность к миру", — говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве Венгрии объяснили, почему не подписали заявление.

"После длительного перерыва на Аляске начались переговоры между Америкой и Россией, которые наконец приблизили нас к миру. Если будет мир, не будет больше бомбардировок и бессмысленных жертв войны. Венгрия выступает за мир, поэтому мы можем поддерживать только документы, способствующие делу мира", — говорится в ответе МИД Венгрии.

В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, — враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксируются в семи районах. По состоянию на 29 августа известно о 25 погибших.

В тот же день Сийярто заявил, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил.

Впоследствии стало известно, что речь идет о командующего СБС. Сам Мадяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на Родину своего отца уже после "них".

Зеленский раскритиковал решение Венгрии о санкциях против командующего СБС и отсутствие реакции на обстрел.