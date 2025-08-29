Венгрия не поддержала заявление ЕС с осуждением атаки на Киев. Будапешт прокомментировал
Все государства-члены Европейского Союза, кроме Венгрии, поддержали совместное заявление с осуждением массированной российской атаки на Украину в ночь на 28 августа. Министерство иностранных дел и торговли Венгрии в комментарии медиа Telex сообщило, что этот шаг якобы не способствует приближению мира.
"Мы выражаем соболезнования, солидарны со всеми украинцами и решительно осуждаем постоянные нападения России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые являются преднамеренной эскалацией и подрывают усилия по миру", — говорится в заявлении 26 членов блока.
В заявлении отмечается, что атака также нанесла серьезный ущерб зданиям представительства ЕС в Киеве, что в очередной раз продемонстрировало безрассудный характер атак России и ее пренебрежение международным правом.
Создание опасности жизни дипломатов и дипломатического персонала является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Здание Британского совета в Киеве также было значительно повреждено, а охранник получил ранения.
"Умышленные нападения на гражданское население и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, виновники и соучастники этих серьезных нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", — отметили подписанты заявления.
В ЕС добавили, что эти преступления лишь усиливают решимость и намерение поддерживать Украину и ее народ в защите от России и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.
Блок будет продолжать и усиливать свою всестороннюю поддержку Украине по всем направлениям, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций.
В Евросоюзе напомнили, что Украина в марте согласилась на прекращение огня, в то же время Россия эскалировала нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.
"Мы будем продолжать сотрудничать с международными партнерами, включая США, чтобы положить конец агрессивной войне России всеобъемлющим, справедливым и длительным миром. Россия должна прекратить убийства и продемонстрировать настоящую готовность к миру", — говорится в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве Венгрии объяснили, почему не подписали заявление.
"После длительного перерыва на Аляске начались переговоры между Америкой и Россией, которые наконец приблизили нас к миру. Если будет мир, не будет больше бомбардировок и бессмысленных жертв войны. Венгрия выступает за мир, поэтому мы можем поддерживать только документы, способствующие делу мира", — говорится в ответе МИД Венгрии.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, — враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксируются в семи районах. По состоянию на 29 августа известно о 25 погибших.
- В тот же день Сийярто заявил, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о командующего СБС. Сам Мадяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на Родину своего отца уже после "них".
- Зеленский раскритиковал решение Венгрии о санкциях против командующего СБС и отсутствие реакции на обстрел.
Комментарии (0)