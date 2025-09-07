У Києві загорілася будівля Кабміну внаслідок російської атаки – фото

У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала Київ та інші українські міста

Наслідки атаки (Фото: t.me/svyrydenkoy)

У Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в урядовій будівлі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами мера, пожежники працюють на місці.

Блогер і журналіст Денис Казанський написав, що палає саме будівля Кабінету міністрів та опублікував відповідне фото.

Пожежа (Фото: t.me/kazansky2017)

Кличко також повідомив, що у Святошинському районі зафіксовано нове займання складських приміщень. Там також працюють екстрені служби.

ДОПОВНЕНО О 08:23. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пожежу в будівлі Кабміну. Вона зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.

У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук.

Зокрема у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Там виникли пожежі й руйнування.

Унаслідок атаки загинуло троє людей, серед них немовля. Ще 13 людей отримали поранення.

У Кривому Розі є влучання у трьох локаціях. Зокрема на об'єктах транспортної та міської інфраструктури, у приватному секторі.

У Кременчуці внаслідок російської атаки пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання