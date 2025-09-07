У Києві загорілася будівля Кабміну внаслідок російської атаки – фото
У Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в урядовій будівлі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За словами мера, пожежники працюють на місці.
Блогер і журналіст Денис Казанський написав, що палає саме будівля Кабінету міністрів та опублікував відповідне фото.
Кличко також повідомив, що у Святошинському районі зафіксовано нове займання складських приміщень. Там також працюють екстрені служби.
ДОПОВНЕНО О 08:23. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пожежу в будівлі Кабміну. Вона зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.
У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук.
Зокрема у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Там виникли пожежі й руйнування.
Унаслідок атаки загинуло троє людей, серед них немовля. Ще 13 людей отримали поранення.
У Кривому Розі є влучання у трьох локаціях. Зокрема на об'єктах транспортної та міської інфраструктури, у приватному секторі.
У Кременчуці внаслідок російської атаки пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами, зокрема Київ. У столиці наслідки фіксували у семи районах, відомо про 14 загиблих, серед них троє дітей. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. Також пошкоджено будівлі представництва ЄС і British Council.
- 6 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни від початку місяця застосували проти України понад 1300 ударних дронів.
