З початку вересня Росія запустила по Україні 1300 дронів та 900 КАБів – Зеленський
За шість днів вересня Росія вже застосувала проти України понад 1300 ударних дронів, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі. На місцях влучань працюють усі необхідні служби", – сказав він.
За словами Зеленського, за перший тиждень вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.
Президент зазначив, що Росія продовжує затягувати повномасштабну війну, а з дипломатії намагається зробити "відвертий фарс". І на це має бути реакція союзників.
"Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом. Маємо посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому. Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки", – зазначив Зеленський.
- 2 вересня Росія запустила по Україні 150 дронів, фіксувалися влучання у девʼяти локаціях.
- 3 вересня росіяни атакували Україну понад 500 БпЛА та 24 ракетами. Сили ППО змогли збити 451 ціль.
- 5 вересня Росія запустила по Україні 157 дронів і сім ракет, були зафіксовані влучання на 10 локаціях. 121 ворожий "шахед" вдалося знешкодити ППО.
- 6 вересня стало відомо, що в Дніпропетровській області дістали тіла трьох загиблих з-під зруйнованого будинку, по якому РФ 1 вересня вдарила КАБом.
