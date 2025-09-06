З початку вересня Росія запустила по Україні 1300 дронів та 900 КАБів – Зеленський

Президент зазначив, що Путин перетворює дипломатію на "повний фарс", продовжуючи обстріли. На це має бути відповідна реакція

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

За шість днів вересня Росія вже застосувала проти України понад 1300 ударних дронів, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі. На місцях влучань працюють усі необхідні служби", – сказав він.

За словами Зеленського, за перший тиждень вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.

Президент зазначив, що Росія продовжує затягувати повномасштабну війну, а з дипломатії намагається зробити "відвертий фарс". І на це має бути реакція союзників.

"Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом. Маємо посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому. Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки", – зазначив Зеленський.