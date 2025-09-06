У Дніпропетровській області дістали тіла загиблих від удару Росії КАБом 1 вересня

Рятувальник (Фото: ДСНС)

У Дніпропетровській області з-під руїн будинку, по якому влучила Росія 1 вересня, дістали тіла трьох загиблих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

1 вересня росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБ) по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок.

Вранці 6 вересня Лисак повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла його мешканців: двох чоловіків та жінки.