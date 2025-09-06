У Дніпропетровській області дістали тіла загиблих від удару Росії КАБом 1 вересня
У Дніпропетровській області з-під руїн будинку, по якому влучила Росія 1 вересня, дістали тіла трьох загиблих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
1 вересня росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБ) по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок.
Вранці 6 вересня Лисак повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла його мешканців: двох чоловіків та жінки.
- Окупанти 30 серпня атакували Запоріжжя, Дніпро та Павлоград. Внаслідок цього є загиблі, також горіли будинки.
- 5 вересня Росія вдарила по підприємству у Дніпрі дроном, внаслідок чого виникла пожежа.
