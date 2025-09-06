В Днепропетровской области достали тела погибших от удара России КАБом 1 сентября
В Днепропетровской области из-под руин дома, по которому Россия ударила 1 сентября, достали тела трех погибших. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
1 сентября россияне ударили управляемой авиабомбой (КАБ) по Покровской общине Синельниковского района. В результате атаки был разрушен частный дом.
Утром 6 сентября Лысак сообщил, что спасатели достали из-под завалов дома тела его жителей: двух мужчин и женщины.
- Оккупанты 30 августа атаковали Запорожье, Днепр и Павлоград. В результате этого есть погибшие, также горели дома.
- 5 сентября Россия ударила по предприятию в Днепре дроном, в результате чего возник пожар.
