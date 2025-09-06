С начала сентября Россия запустила по Украине 1300 дронов и 900 КАБов – Зеленский
За шесть дней сентября Россия уже применила против Украины более 1300 ударных дронов, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня ночью снова были удары по гражданской инфраструктуре. На местах попаданий работают все необходимые службы", – сказал он.
По словам Зеленского, за первую неделю сентября враг нанес удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях. Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.
Президент отметил, что Россия продолжает затягивать полномасштабную войну, а из дипломатии пытается сделать "откровенный фарс". И на это должна быть реакция союзников.
"Абсолютно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом. Должны усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем. Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности", – отметил Зеленский.
- 2 сентября Россия запустила по Украине 150 дронов, фиксировались попадания в девяти локациях.
- 3 сентября россияне атаковали Украину более 500 БПЛА и 24 ракеты. Силы ПВО смогли сбить 451 цель.
- 5 сентября Россия запустила по Украине 157 дронов и семь ракет, были зафиксированы попадания на 10 локациях. 121 вражеский "шахед" удалось обезвредить ПВО.
- 6 сентября стало известно, что в Днепропетровской области достали тела трех погибших из-под разрушенного дома, по которому РФ 1 сентября ударила КАБом.
Комментарии (0)