В Киеве известно о 20 пострадавших в результате обстрела РФ. Под завалами могут быть люди
В Киеве количество пострадавших в результате российской массированной атаки возросло до 20 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его данным, семеро из пострадавших госпитализированы, в том числе беременная женщина. Остальным медики оказали помощь на месте.
Сейчас подтверждена гибель двух человек – женщины и ее двухмесячного сына.
Кличко отметил, что поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Святошинском районе продолжается. Там еще могут быть люди под завалами.
- Россия ударила по Украине в ночь на 7 августа 805 дронами и 13 ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- В результате атаки в нескольких городах есть попадания, также были пожары. В частности в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что массированный российский обстрел является сознательным преступлением Кремля и затягиванием войны.
