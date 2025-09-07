В Киеве известно о 20 пострадавших в результате обстрела РФ. Под завалами могут быть люди

Сейчас подтверждена гибель женщины и ее двухмесячного сына в результате российского удара

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Киеве количество пострадавших в результате российской массированной атаки возросло до 20 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его данным, семеро из пострадавших госпитализированы, в том числе беременная женщина. Остальным медики оказали помощь на месте.

Сейчас подтверждена гибель двух человек – женщины и ее двухмесячного сына.

Кличко отметил, что поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Святошинском районе продолжается. Там еще могут быть люди под завалами.