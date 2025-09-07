"Обеспечить надлежащий ответ": Зеленский поговорил с Макроном после массированной атаки РФ

Руководители Украины и Франции скоординировали совместные действия в дипломатии, дальнейшие шаги и контакты с партнерами

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном относительно массированной атаки РФ по Украине в ночь на 7 сентября. Об этом руководитель украинского государства написал в своих соцсетях.

"Обсудили жесткий ночной российский обстрел. К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране", – сообщил Зеленский.

По словам президента, они с Макроном скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечения надлежащего ответа".

Также глава государства анонсировал, что Украина вместе с Францией готовят "новые меры для укрепления нашей обороны".