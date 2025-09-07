"Обеспечить надлежащий ответ": Зеленский поговорил с Макроном после массированной атаки РФ
Президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном относительно массированной атаки РФ по Украине в ночь на 7 сентября. Об этом руководитель украинского государства написал в своих соцсетях.
"Обсудили жесткий ночной российский обстрел. К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране", – сообщил Зеленский.
По словам президента, они с Макроном скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечения надлежащего ответа".
Также глава государства анонсировал, что Украина вместе с Францией готовят "новые меры для укрепления нашей обороны".
- В ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине 805 дронами и 13 ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- Из-за атаки в нескольких городах есть попадания, также были пожары. В частности, в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина. В столице известно о 20 пострадавших и гибели двух человек – женщины и ее двухмесячного сына.
- Зеленский заявил, что массированный российский обстрел является сознательным преступлением Кремля и затягиванием войны.
