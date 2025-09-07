"Щоб забезпечити належну відповідь": Зеленський поговорив з Макроном після масованої атаки РФ
Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном щодо масованої атаки РФ по Україні у ніч на 7 вересня. Про це керівник української держави написав у своїх соцмережах.
"Обговорили жорсткий нічний російський обстріл. На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", – повідомив Зеленський.
За словами президента, вони з Макроном скоординували спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для "забезпечення належної відповіді".
Також глава держави анонсував, що Україна разом із Францією готують "нові заходи для зміцнення нашої оборони".
Слухайте також
- У ніч проти 7 вересня Росія вдарила по Україні 805 дронами та 13 ракетами. Силам ППО вдалося знешкодити 751 ворожу ціль.
- Через атаку у кількох містах є влучання, також були пожежі. Зокрема, у Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну. У столиці відомо про 20 постраждалих та загибель двох людей – жінки та її двомісячного сина.
- Зеленський заявив, що масований російський обстріл є свідомим злочином Кремля і затягуванням війни.
