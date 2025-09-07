"Щоб забезпечити належну відповідь": Зеленський поговорив з Макроном після масованої атаки РФ

Керівники України та Франції скоординували спільні дії у дипломатії, подальші кроки та контакти з партнерами

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном щодо масованої атаки РФ по Україні у ніч на 7 вересня. Про це керівник української держави написав у своїх соцмережах.

"Обговорили жорсткий нічний російський обстріл. На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", – повідомив Зеленський.

За словами президента, вони з Макроном скоординували спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для "забезпечення належної відповіді".

Також глава держави анонсував, що Україна разом із Францією готують "нові заходи для зміцнення нашої оборони".