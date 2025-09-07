Патрульна поліція Києва опублікувала відео, зафільмоване під час масованої атаки РФ у ніч на 7 вересня.

На записі показано, як поліціянти обстежують будинок, у якому через атаку почалася пожежа.

"Внаслідок комбінованої атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. На жаль, є травмовані та загиблі. Ми знову всю ніч були поряд та рятували людей від ворожих обстрілів. Ризикуючи власним життям та здоров’ям, ми забезпечували проїзд спецтранспорту, регулювали дорожній рух та евакуювали громадян у безпечні місця", – розповіли правоохоронці.

За їхніми даними, рятувальні операції тривають.

Також, додали у відомстві, під час атаки травмувань зазнав один із поліціянтів: "Екіпаж саме перекривав рух, коли неподалік від них впала ракета. Механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль, а патрульного ушпиталили".

Правоохоронці закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час атак РФ.