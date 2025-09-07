Поліція опублікувала відео, зняте під час російської атаки на Київ 7 вересня
Патрульна поліція Києва опублікувала відео, зафільмоване під час масованої атаки РФ у ніч на 7 вересня.
На записі показано, як поліціянти обстежують будинок, у якому через атаку почалася пожежа.
"Внаслідок комбінованої атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. На жаль, є травмовані та загиблі. Ми знову всю ніч були поряд та рятували людей від ворожих обстрілів. Ризикуючи власним життям та здоров’ям, ми забезпечували проїзд спецтранспорту, регулювали дорожній рух та евакуювали громадян у безпечні місця", – розповіли правоохоронці.
За їхніми даними, рятувальні операції тривають.
Також, додали у відомстві, під час атаки травмувань зазнав один із поліціянтів: "Екіпаж саме перекривав рух, коли неподалік від них впала ракета. Механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль, а патрульного ушпиталили".
Правоохоронці закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час атак РФ.
- У ніч проти 7 вересня Росія вдарила по Україні 805 дронами та 13 ракетами. Силам ППО вдалося знешкодити 751 ворожу ціль.
- Через атаку у кількох містах є влучання, також були пожежі. Зокрема, у Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну. У столиці відомо про 20 постраждалих та загибель двох людей – жінки та її двомісячного сина.
- Президент Зеленський заявив, що масований російський обстріл є свідомим злочином Кремля і затягуванням війни. Згодом глава держави мав телефонну розмову з французьким колегою Макроном: політики скоординували спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для "забезпечення належної відповіді".
