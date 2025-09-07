Россияне ударили дроном по центру Сум: есть пострадавшие, повреждена обладминистрация

В областном центре четверо пострадавших, в том числе двое детей

Фото: ГСЧС

После обеда в воскресенье, 7 сентября, оккупанты атаковали центр Сум – есть пострадавшие, повреждено здание областной администрации. Об этом сообщил руководитель последней, Олег Григоров.

По состоянию на вечер известно о четырех пострадавших из-за российской атаки дроном по площади Независимости, которая произошедшей около 13:30.

"Ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Ее доставили в больницу. Медики обследуют пострадавшую [...] Также ранен 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата – стрессовая реакция после взрыва. Позже за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина. Пострадавших обследуют, медики оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщениях главы военной администрации Сумщины.

Он отметил, что из-за атаки повреждена обладминистрация. Оно расположено на площади Независимости, в этом же здании находится Сумской городской совет.

"Взрывной волной повреждено административное здание, также возникло возгорание. Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар", – сообщили спасатели.

Здание Сумской обладминистрации уже подвергалось повреждениям из-за ударов РФ в июле и августе 2025-го.