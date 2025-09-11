Потреби в евакуації Сум немає, переселенці з області переїздять до міста – в.о. мера

Суми (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Наразі немає необхідності в проведенні евакуації жителів Сум, а переселенці з прикордонних громад переїздять до обласного центру. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Я вважаю, що ні [немає потреби], навпаки, прикордонні громади переїздять в місто, і зараз вже більш ніж 37 000 переміщених осіб. Наприклад, [якщо] у 2022 році можна було однокімнатну квартиру орендувати за 2500 грн, то зараз у декілька разів це зросло, через те що шалений попит", – заявив посадовець.

Водночас він розповів: якщо потреба в повній евакуації буде, то її можна буде здійснити залізницею, а також автобусами, отриманими під цю мету, та електротранспортом.

"І також ще їдуть автобуси для цього. Щоб підготуватись, обслуговувати їх, тому що автобуси, на жаль, які нам надають, з величезним пробігом, і треба їх ремонтувати, ставити їх в стрій", – додав в.о. мера Сум.