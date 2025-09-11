Потреби в евакуації Сум немає, переселенці з області переїздять до міста – в.о. мера
Наразі немає необхідності в проведенні евакуації жителів Сум, а переселенці з прикордонних громад переїздять до обласного центру. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів в.о. міського голови Артем Кобзар.
"Я вважаю, що ні [немає потреби], навпаки, прикордонні громади переїздять в місто, і зараз вже більш ніж 37 000 переміщених осіб. Наприклад, [якщо] у 2022 році можна було однокімнатну квартиру орендувати за 2500 грн, то зараз у декілька разів це зросло, через те що шалений попит", – заявив посадовець.
Водночас він розповів: якщо потреба в повній евакуації буде, то її можна буде здійснити залізницею, а також автобусами, отриманими під цю мету, та електротранспортом.
"І також ще їдуть автобуси для цього. Щоб підготуватись, обслуговувати їх, тому що автобуси, на жаль, які нам надають, з величезним пробігом, і треба їх ремонтувати, ставити їх в стрій", – додав в.о. мера Сум.
- У серпні в обладміністрації Сумщини повідомили LIGA.net, що вимушені переселенці щомісячну допомогу від держави та області у декілька тисяч гривень, але також можуть розраховувати на одноразову виплату від міжнародних організацій у 10 800 грн.
- 11 вересня росіяни вчергове завдали ударів по Сумах – атаковано навчальний заклад та Свято-Воскресенський собор у центрі Сум.
