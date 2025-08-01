Від держави, області та міжнародників: у Сумській ОВА розкрили, скільки отримують переселенці

В області вже евакуйовано 56 178 осіб, з них – 8033 дитини, повідомили LIGA.net в обладміністрації

Евакуація у Сумській області (Ілюстративне фото 2024 року: ОВА)

Вимушені переселенці, що залишили населені пункти Сумщини через агресію РФ, отримують щомісячну допомогу від держави та області у декілька тисяч гривень, але також можуть розраховувати на одноразову виплату від міжнародних організацій у 10 800 грн. Про це стало відомо з відповіді на запит LIGA.net від обласної військової адміністрації регіону.

"З державного бюджету надається щомісячна допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам у сумі 2000 грн на дорослу особу та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю", – йдеться у документі. Ці суми передбачені для ВПО й з інших областей Україні.

Водночас в ОВА повідомили, що з обласного бюджету також щомісяця виплачують 2000 грн на кожну евакуйовану дитину.

Також, додали в обладміністрації, є міжнародна допомога обсягом 10 800 грн на одну особу: її одноразово виділяють людям, які евакуюються з прикордонних громад області та реєструються благодійними фондами – ці кошти виплачує Всесвітня продовольча програма ООН, Агентство ООН у справах біженців, а також неурядові закордонні організації JERU, ACTED, "Людина в біді" та Данська рада у справах біженців (DRC) та інші.

Як пояснилив обладміністрації, ці 10 800 грн виплачуються через міжнародний переказ Western Union.

Загалом, через російську загрозу, наразі евакуйовано 56 178 осіб, з них – 8033 дитини, залишається вивести 33 302 людини, у тому числі 679 дітей, розповіли в ОВА.

За її даними, евакуації в області підлягають мешканці чотирьох районів, 18 територіальних громад, 213 населених пунктів області:

→ в межах 5-кілометрової зони від державного кордону з РФ – 115 населених пунктів;

→ в понад 5-кілометровій зоні – 98 населених пунктів.