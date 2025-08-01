У Сумській ОВА відмовилися відповісти, на якій відстані від кордону будувалися фортифікації

Обладміністрація мотивувала це безпековими міркуваннями. У DeepState заявляли, що їх можна було зводити поблизу державного кордону

Зуби дракона. Харківщина, 2025 рік (Ілюстративне фото: ЕРА)

Сумська обласна військова адміністрація у відповідь на запит LIGA.net відмовилася розкрити, на якій відстані від кордону зводилися фортифікаційні споруди в регіоні.

Вартість робіт з будівництва фортифікацій на Сумщині, виконаних на замовлення Департаменту капітального будівництва обладміністрації у 2024 році, становить 2 265 759 534,81 грн, які надали з резервного фонду державного бюджету, розповіли в ОВА.

Проте у Сумській обладміністрації відмовилися надати інформацію про обсяги виконаних робіт зі зведення фортифікацій (зокрема, щодо риття окопів, зведення опорних пунктів, встановлення мінних загороджень тощо), хто був за це відповідальним і на якій відстані від кордону вони зводились.

Обладміністрація мотивувала відмову тим, що це службові дані, оскільки вони пов'язані зі сферою оборони країни, а шкода від поширення цієї інформації "переважає суспільний інтерес", тому що росіяни можуть використати її для ударів.

І хоча в ОВА відмовились розкрити дані про роботи у 2022-2025 роках й відповісти на питання, на якій глибині української території зводились фортифікації і чи можна було це робити у безпосередній близькості до кордону, проте там підтвердили, що у 2023-2024-х такі роботи проводились.

"Усвідомлюючи та зважаючи на суспільний резонанс... в межах повноважень доводимо до відома, що на виконання завдань військового командування в період 2023 – 2024 років на території Сумської області за кошти місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством було проведено фортифікаційне облаштування територій шляхом побудови протитанкових ровів, траншей, перекритих ділянок траншей, перекритих щілин, бліндажів, місць для ведення вогню, капонірів для бойових броньованих машин та окопів-укриття для техніки з укриттям екіпажу", – розповіли в обладміністрації.

Слід зауважити, що новий керівник обладміністрації, Олег Григоров, був призначений лише у квітні 2025 року. До цього, з квітня 2023-го, область очолював Артем Артюх.