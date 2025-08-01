У Сумській ОВА відмовилися відповісти, на якій відстані від кордону будувалися фортифікації
Сумська обласна військова адміністрація у відповідь на запит LIGA.net відмовилася розкрити, на якій відстані від кордону зводилися фортифікаційні споруди в регіоні.
Вартість робіт з будівництва фортифікацій на Сумщині, виконаних на замовлення Департаменту капітального будівництва обладміністрації у 2024 році, становить 2 265 759 534,81 грн, які надали з резервного фонду державного бюджету, розповіли в ОВА.
Проте у Сумській обладміністрації відмовилися надати інформацію про обсяги виконаних робіт зі зведення фортифікацій (зокрема, щодо риття окопів, зведення опорних пунктів, встановлення мінних загороджень тощо), хто був за це відповідальним і на якій відстані від кордону вони зводились.
Обладміністрація мотивувала відмову тим, що це службові дані, оскільки вони пов'язані зі сферою оборони країни, а шкода від поширення цієї інформації "переважає суспільний інтерес", тому що росіяни можуть використати її для ударів.
У червні у спілкуванні з LIGA.net співзасновник OSINT-проєкту DeepState Роман Погорілий повідомив, що у вересні 2024-го команда дослідила ситуацію з фортифікаціями на Сумщині: з'ясувалося, що їх зводили в глибині української території. Аналітик зазначав, що бійці, які воювали на цьому напрямку, підтверджували: фортифікації біля кордону можна було будувати. Також у проєкту були й претензії до якості робіт.
Навесні 2025-го росіяни просунулись на півночі області – й наприкінці травня влада визнала окупацію чотирьох населених пунктів (мапа DeepState показує, що зараз таких щонайменше 11. – Ред.), зауваживши, що з них встигли евакуювати цивільних.
Наприкінці червня головком Олександр Сирський підтвердив, що лінію фронту на Сумщині було стабілізовано. Тоді ж, після роботи в області, воєначальник зауважував, що будівництво фортифікацій триває, однак роботи потрібно прискорювати.
У червні та липні захисники звільнили два населених пункти в області.
У червні Погорілий так характеризував ситуацію на Сумщині: "Але зараз, замість того щоб стримувати ворога інженерно-фортифікаційними спорудами, ми стримуємо людьми".
І хоча в ОВА відмовились розкрити дані про роботи у 2022-2025 роках й відповісти на питання, на якій глибині української території зводились фортифікації і чи можна було це робити у безпосередній близькості до кордону, проте там підтвердили, що у 2023-2024-х такі роботи проводились.
"Усвідомлюючи та зважаючи на суспільний резонанс... в межах повноважень доводимо до відома, що на виконання завдань військового командування в період 2023 – 2024 років на території Сумської області за кошти місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством було проведено фортифікаційне облаштування територій шляхом побудови протитанкових ровів, траншей, перекритих ділянок траншей, перекритих щілин, бліндажів, місць для ведення вогню, капонірів для бойових броньованих машин та окопів-укриття для техніки з укриттям екіпажу", – розповіли в обладміністрації.
Слід зауважити, що новий керівник обладміністрації, Олег Григоров, був призначений лише у квітні 2025 року. До цього, з квітня 2023-го, область очолював Артем Артюх.
- У червні співзасновник Deepstate повідомляв LIGA.net, що антидронові сітки, які обласна влада встановлює на дорогах Сумщини, не ускладнять аеророзвідку для окупантів, також є проблема зі стовпами, на які кріпляться ці захисні конструкції.
- Того ж місяця колишньому заступнику мера Харкова оголосили про підозру у заволодінні 5,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на фортифікації.
- Раніше, у травні, журналісти Bihus.info заявили про підозрілі практики та можливі корупційні схеми, пов'язані з державними коштами, виділеними на будівництво фортифікацій, зокрема у Херсонській та Житомирській областях. Медіа стверджувало, що компанії, які отримували ці контракти, нібито мають зв'язок з Тимуром Міндічем – бізнесменом з групи "Приват" і співвласником "Кварталу 95", близьким до президента Зеленського.
Коментарі (0)