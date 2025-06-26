Сирський наказав прискорити будівництво фортифікацій у Сумській області

Призначено посадовця, який безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумської області до оборони

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

У Сумській області триває будівництво фортифікацій, однак роботи потрібно прискорювати. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Півночіно-Слобожанському напрямку.

Він розповів, що у командуванні угруповання на цьому напрямку створено спеціальну групу з питань оборони міст і громад Сумської області. Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

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Також було призначено посадовця, який безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад регіону до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на ймовірних напрямках наступу росіян. Крім того, призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Сирський проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах – проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають Сумська обласна військова адміністрація і Державна спеціальна служба транспорту.

"Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни. Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійної логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою", – наголосив головком.

Він додав, що протягом визначеного терміну повернеться з перевіркою.

Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована.

Фото: Facebook-акаунт головкома

20 червня співзасновник DeepState розповів LIGA .net , що фортифікації на кордоні Сумської області можна було будувати ще минулого року.

що фортифікації на кордоні Сумської області можна було будувати ще минулого року. Також він заявив, що антидронові сітки, які влада регіону встановлює на дорогах, не ускладнять аеророзвідку для окупантів, також є проблема зі стовпами, на які кріпляться ці захисні конструкції.