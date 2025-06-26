Сирський наказав прискорити будівництво фортифікацій у Сумській області
У Сумській області триває будівництво фортифікацій, однак роботи потрібно прискорювати. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Півночіно-Слобожанському напрямку.
Він розповів, що у командуванні угруповання на цьому напрямку створено спеціальну групу з питань оборони міст і громад Сумської області. Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.
Також було призначено посадовця, який безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад регіону до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на ймовірних напрямках наступу росіян. Крім того, призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.
Сирський проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах – проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають Сумська обласна військова адміністрація і Державна спеціальна служба транспорту.
"Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни. Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійної логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою", – наголосив головком.
Він додав, що протягом визначеного терміну повернеться з перевіркою.
Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована.
- 20 червня співзасновник DeepState розповів LIGA.net, що фортифікації на кордоні Сумської області можна було будувати ще минулого року.
- Також він заявив, що антидронові сітки, які влада регіону встановлює на дорогах, не ускладнять аеророзвідку для окупантів, також є проблема зі стовпами, на які кріпляться ці захисні конструкції.