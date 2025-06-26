"Літній наступ" Росії захлинається, просування біля Сумщини зупинено – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

За підсумками травня-червня, цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" з території Росії захлинається. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Північно-Слобожанському напрямку.

Головком заявив, що оборона Сумської області – одне з основних завдань на сьогодні. За його словами, за підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" з території Росії захлинається так само як торік – спроба наступальних дій у Харківській області.

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"Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована", – заявив Сирський.

Він розповів, що на визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють території в прикордонних районах Сумської області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони повторно скували близько 50 000 особового складу Збройних сил Росії, зокрема елітні бригади десантників і морської піхоти.

"Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

29 травня речник ДПСУ заявив, що у Росії достатньо сил для спроби атаки на Сумському напрямку.

20 червня прикордонники повідомляли, що на Сумському напрямку росіяни або перегруповуються, або знизили активність на тлі чималих втрат.

22 червня Сирський заявляв, що Сили оборони контролюють близько 90 квадратних кілометрів на території Глушковського району Курської області.