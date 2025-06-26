"Літній наступ" Росії захлинається, просування біля Сумщини зупинено – Сирський
За підсумками травня-червня, цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" з території Росії захлинається. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Північно-Слобожанському напрямку.
Головком заявив, що оборона Сумської області – одне з основних завдань на сьогодні. За його словами, за підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" з території Росії захлинається так само як торік – спроба наступальних дій у Харківській області.
"Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована", – заявив Сирський.
Він розповів, що на визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють території в прикордонних районах Сумської області.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони повторно скували близько 50 000 особового складу Збройних сил Росії, зокрема елітні бригади десантників і морської піхоти.
"Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", – пояснив головнокомандувач ЗСУ.
- 29 травня речник ДПСУ заявив, що у Росії достатньо сил для спроби атаки на Сумському напрямку.
- 20 червня прикордонники повідомляли, що на Сумському напрямку росіяни або перегруповуються, або знизили активність на тлі чималих втрат.
- 22 червня Сирський заявляв, що Сили оборони контролюють близько 90 квадратних кілометрів на території Глушковського району Курської області.