Сирський: ЗСУ в Курській області досі контролюють 90 квадратних кілометрів

Через Курську операцію Росія не змогла здійснити наступ на Покровському напрямку

Олександр Сирський (Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ)

Курська операція зірвала плани росіян щодо наступу на Покровському напрямку. Наразі Збройні Сили України контролюють близько 90 кв. км території Глушковського району Курської області, повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами.

Він нагадав, що Курська операція змогла свого часу відтягнути майже 63 000 росіян і близько 7000 солдатів Північної Кореї. А це послабило тиск на основних напрямках і дало можливість перегрупувати війська.

У квітні 2025 року окупанти отримали завдання поповнити наступальні угрупування на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, щоб збільшити темпи наступу.

"Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області рф зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки. Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок", – повідомив Сирський.

Наразі близько 10 000 російських військових ведуть бої саме в Глушковському районі. На Північнослобожанському напрямку зосереджені близько 50 000 військових РФ: дві десантні дивізії, чотири основні бригади, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи.

Росіяни намагаються наступати з Курської області на Сумську область, однак дії ворога зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка.

"Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", – повідомив головком.