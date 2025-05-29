Речник ДПСУ заявив, що у Росії достатньо сил для спроби атаки на Сумському напрямку

Росіяни мають велику кількість сил та засобів і з особового складу, і з техніки в межах Курської області

Андрій Демченко (Фото: ДПСУ)

Росія накопичила в Курській області достатньо сил, щоб спробувати атакувати Сили оборони на Сумському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів і по особовому складу, і по техніці в межах Курської області. Зокрема, свого часу накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити Сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курщини", – сказав Демченко.

Він уточнив, що ворог продовжує тримати там війська. Однак періодично спостерігається зміна кількості військовослужбовців та техніки.

"У ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дії й стосовно нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України", – констатував речник ДПСУ.

Станом на 26 травня на території Сумської області під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке і Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка й Журавка Хотінської громади.

27 травня Зеленський заявив, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку.