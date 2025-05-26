Росіяни розширюють напрямки заходу малих штурмових груп в Сумській області

Йдеться про населені пункти Володимирівка та Веселівка, повідомив речник ДПСУ

Андрій Демченко (Фото: ДПСУ)

У Сумській області російські загарбники розширюють напрямки заходу малих штурмових груп. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, на Сумському напрямку окупанти вже певний час застосовують тактику спроб заходу малих штурмових груп.

"Найбільш активно – це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки – це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка", – сказав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що попри великі втрати росіяни й далі засилають військових на територію України. Демченко наголосив, що таким діям окупантів передують обстріли артилерією, безпілотниками та авіацією.

"У першу чергу, щоб знищити позиції українських воїнів, і, власне, зменшити нашу обороноспроможність під час своїх штурмових дій", – констатував він.

Мапа: Deep State

Мапа: Deep State

На початку березня мережею ширилась інформація про нібито масовий прорив росіян на кордоні Сумської області. У ЦПД спростували.

У квітні ДПСУ повідомляла, що ситуація на Сумщині кардинально не змінилася. Росіяни намагаються за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись.