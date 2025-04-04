Російські штурмовики продовжують спроби зайти на Сумщину, інколи на квадроциклах – ДПСУ
Ситуація на Сумщині кардинально не змінилась, тривають спроби росіян за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись. Однак змінюється характер ворожих обстрілів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Здебільшого спроби прориву кордону, як і раніше, фіксуються в бік населених пунктів Новеньке і Журавка. Однак не можна і виключати того, що росіяни намагатимуться розширювати напрямки наступів таких груп.
Задача цих штурмовиків – максимально глибоко зайти на територію України, дуже швидко просуваючись. Інколи росіяни для цього використовують навіть квадроцикли. Далі вони намагаються закріпитись, накопичитись і вже розширювати зону активних боїв на території України.
Демченко запевнив, що Сили оборони роблять все, щоб росіяни не досягли цих цілей, знищуючи ворожі штурмові групи – як після перетину ними кордону, так і ще на підступах.
"Це той напрямок, де ворог вже довгий час тримає значні свої сили та засоби, це фактично в межах Курської області, де він концентрував свої сили, намагаючись вибити наші підрозділи", – сказав він.
Крім тактики застосування малих штурмових груп, не припиняються і російські обстріли. Водночас кількість авіаударів по Сумщині збільшилась. За минулу добу, 3 квітня, було зафіксовано понад 10 обстрілів з авіації.
Що стосується артилерійських обстрілів – до наприкінці 2024 року вони переважали на Сумщині. З початку 2025-го кількість артобстрілів зменшується, натомість стає дедалі більше ударів дронами – це і скиди, і FPV, і зараз це також дрони на оптоволокні.
- На початку березня мережею ширилась інформація про нібито масовий прорив росіян на кордоні Сумської області. У ЦПД спростували.
- Водночас Росія не припиняє спроби перетнути кордон України в Сумській області. Ворожі ДРГ з початку 2025 року частіше фіксуються саме в цьому регіоні.
- Таким чином вони намагаються обійти українське угрупування у Курській області, проте ці спроби успіху не мають, окупантів ліквідовують.