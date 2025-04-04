Російські штурмовики продовжують спроби зайти на Сумщину, інколи на квадроциклах – ДПСУ

Росіяни знищуються як після перетину кордону, так і ще на підступах, запевнив речник Держприкордонслужби

Ілюстративне фото: ДПСУ

Ситуація на Сумщині кардинально не змінилась, тривають спроби росіян за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись. Однак змінюється характер ворожих обстрілів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Здебільшого спроби прориву кордону, як і раніше, фіксуються в бік населених пунктів Новеньке і Журавка. Однак не можна і виключати того, що росіяни намагатимуться розширювати напрямки наступів таких груп.

Задача цих штурмовиків – максимально глибоко зайти на територію України, дуже швидко просуваючись. Інколи росіяни для цього використовують навіть квадроцикли. Далі вони намагаються закріпитись, накопичитись і вже розширювати зону активних боїв на території України.

Демченко запевнив, що Сили оборони роблять все, щоб росіяни не досягли цих цілей, знищуючи ворожі штурмові групи – як після перетину ними кордону, так і ще на підступах.

"Це той напрямок, де ворог вже довгий час тримає значні свої сили та засоби, це фактично в межах Курської області, де він концентрував свої сили, намагаючись вибити наші підрозділи", – сказав він.

Крім тактики застосування малих штурмових груп, не припиняються і російські обстріли. Водночас кількість авіаударів по Сумщині збільшилась. За минулу добу, 3 квітня, було зафіксовано понад 10 обстрілів з авіації.

Що стосується артилерійських обстрілів – до наприкінці 2024 року вони переважали на Сумщині. З початку 2025-го кількість артобстрілів зменшується, натомість стає дедалі більше ударів дронами – це і скиди, і FPV, і зараз це також дрони на оптоволокні.