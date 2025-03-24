Штурми росіян на кордоні Сумської області продовжуються, побільшало ДРГ – Демченко

За словами Демченка, Сили оборони продовжують нищити росіян під час спроб штурмів

Прикордонник (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Росія не припиняє спроби перетнути кордон України в Сумській області. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи окупантів з початку 2025 року частіше фіксуються саме в цьому регіоні, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Окупанти малими штурмовими групами намагаються проривати кордон у напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка. Однак Сили оборони знищують їх одразу після перетину кордону або на підступах до нього артилерією та дронами.

"Знищують для того, щоб не дозволити ворогу накопичитися на території України й розширити зону активних боїв уже на нашій території. Окремо бачимо, що ворог не відмовляється від диверсійно-розвідувальної діяльності", – зазначив Демченко.

За його словами, раніше більшість російських ДРГ виявляли на півночі Сумщини. Зараз, в окремих випадках, прикордонники й бійці ЗСУ фіксують випадки спроб заходу ДРГ на південній і південно-східній ділянці регіону.

З початку 2025 року найбільш активно росіяни застосовують ДРГ саме в межах Сумської області, зазначив спікер ДПСУ.