Штурмы россиян на границе Сумской области продолжаются, стало больше ДРГ – Демченко

По словам Демченко, Силы обороны продолжают уничтожать россиян во время попыток штурмов

Пограничник (Иллюстративное фото: ГПСУ)

Россия не прекращает попытки пересечь границу Украины в Сумской области. Вражеские диверсионно-разведывательные группы оккупантов с начала 2025 года чаще фиксируются именно в этом регионе, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Оккупанты малыми штурмовыми группами пытаются прорывать границу в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Однако Силы обороны уничтожают их сразу после пересечения границы или на подступах к ней артиллерией и дронами.

"Уничтожают для того, чтобы не позволить врагу накопиться на территории Украины и расширить зону активных боев уже на нашей территории. Отдельно видим, что враг не отказывается от диверсионно-разведывательной деятельности," – отметил Демченко.

По его словам, ранее большинство российских ДРГ выявляли на севере Сумской области. Сейчас, в редких случаях, пограничники и бойцы ВСУ фиксируют случаи попыток захода ДРГ на южном и юго-восточном участке региона.

С начала 2025 года наиболее активно россияне применяют ДРГ именно в пределах Сумской области, отметил спикер ГПСУ.