Российские штурмовики продолжают попытки зайти под Сумы, иногда на квадроциклах – ГПСУ

Россияне уничтожаются как после пересечения границы, так и еще на подступах, заверил представитель Госпогранслужбы

прикордонник ДПСУ

Ситуация в Сумской области кардинально не изменилась, продолжаются попытки россиян с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться. Однако меняется характер вражеских обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В большинстве случаев попытки прорыва границы по-прежнему фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавка. Однако нельзя и исключать, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп.

Задача этих штурмовиков – максимально глубоко зайти на территорию Украины, быстро продвигаясь. Иногда россияне используют для этого даже квадроциклы. Далее россияне пытаются закрепиться, накопиться и уже расширять зону активных боев на территории Украины.

Демченко заверил, что Силы обороны делают все, чтобы россияне не достигли этих целей, уничтожая вражеские штурмовые группы – как после пересечения ими границы, так и еще на подступах.

"Это направление, где враг уже долгое время держит значительные свои силы и средства, это фактически в пределах Курской области, где он концентрировал свои силы, пытаясь выбить наши подразделения", – сказал он.

Помимо тактики применения малых штурмовых групп не прекращаются и российские обстрелы. В то же время, количество авиаударов по Сумской области увеличилось. За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано более 10 обстрелов из авиации.

Что касается артиллерийских обстрелов, то в конце 2024 года они преобладали в Сумской области. С начала 2025-го количество артобстрелов уменьшается, становится все больше ударов дронами – это и сбросы, и FPV, и сейчас это также дроны на оптоволокне.