Российские штурмовики продолжают попытки зайти под Сумы, иногда на квадроциклах – ГПСУ
Ситуация в Сумской области кардинально не изменилась, продолжаются попытки россиян с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться. Однако меняется характер вражеских обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
В большинстве случаев попытки прорыва границы по-прежнему фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавка. Однако нельзя и исключать, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп.
Задача этих штурмовиков – максимально глубоко зайти на территорию Украины, быстро продвигаясь. Иногда россияне используют для этого даже квадроциклы. Далее россияне пытаются закрепиться, накопиться и уже расширять зону активных боев на территории Украины.
Демченко заверил, что Силы обороны делают все, чтобы россияне не достигли этих целей, уничтожая вражеские штурмовые группы – как после пересечения ими границы, так и еще на подступах.
"Это направление, где враг уже долгое время держит значительные свои силы и средства, это фактически в пределах Курской области, где он концентрировал свои силы, пытаясь выбить наши подразделения", – сказал он.
Помимо тактики применения малых штурмовых групп не прекращаются и российские обстрелы. В то же время, количество авиаударов по Сумской области увеличилось. За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано более 10 обстрелов из авиации.
Что касается артиллерийских обстрелов, то в конце 2024 года они преобладали в Сумской области. С начала 2025-го количество артобстрелов уменьшается, становится все больше ударов дронами – это и сбросы, и FPV, и сейчас это также дроны на оптоволокне.
- В начале марта в сети распространялась информация о якобы массовом прорыве россиян на границе Сумской области. В ЦПД опровергли.
- В то же время, Россия не прекращает попытки пересечь границу Украины в Сумской области. Вражеские ДРГ с начала 2025 года чаще фиксируются именно в этом регионе.
- Таким образом, они пытаются обойти украинскую группировку в Курской области, однако эти попытки успеха не имеют, оккупантов ликвидируют.