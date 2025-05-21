Прикордонники розкрили локації найбільшої активності російських ДРГ

Спроби заходу російських ДРГ у Сумську область не припиняються, зазначив Демченко

Ілюстративне фото (Фото: ДПСУ)

Росія активно застосовує диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) у прикордонних районах України, зокрема в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Про це LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він наголосив, що спроби заходу ворожих ДРГ не припиняються. Зокрема у Сумській області спостерігається найбільша кількість таких спроб.

"Як правило, ДРГ діють або північніше в межах Сумщини, ближче до Чернігівської області, або південніше, ближче до Харківщини. Центральна частина – менш активна", – розповів речник ДПСУ.

Він також підкреслив, що протягом цього року активність ДРГ залишалася стабільно високою в Сумській області.

"Напевно, не було такого періоду, щоб активність ворожих ДРГ суттєво зменшувалася, або ми не відчували загрозу від цього", – підсумував Демченко.

На початку березня мережею ширилась інформація про нібито масовий прорив росіян на кордоні Сумської області. У ЦПД спростували.

У квітні ДПСУ повідомляли, що ситуація на Сумщині кардинально не змінилася. Росіяни намагаються за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись. Інколи росіяни для цього використовують навіть квадроцикли.