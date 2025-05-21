Пограничники раскрыли локации наибольшей активности российских ДРГ

Попытки захода российских ДРГ в Сумскую область не прекращаются, отметил Демченко

Иллюстративное фото (Фото: ГНСУ)

Россия активно применяет диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в приграничных районах Украины, в частности в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом LIGA.net сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что попытки захода вражеских ДРГ не прекращаются. В частности, в Сумской области наблюдается наибольшее количество таких попыток.

"Как правило, ДРГ действуют либо севернее в пределах Сумской области, ближе к Черниговской области, либо южнее, ближе к Харьковской области. Центральная часть – менее активна", – рассказал спикер ГНСУ.

Он также подчеркнул, что в течение этого года активность ДРГ оставалась стабильно высокой в Сумской области.

"Наверное, не было такого периода, чтобы активность вражеских ДРГ существенно уменьшалась, или мы не ощущали угрозу от этого", – подытожил Демченко.

В начале марта в сети распространялась информация о якобы массовом прорыве россиян на границе Сумской области. В ЦПИ опровергли.

В апреле ГНСУ сообщали, что ситуация в Сумской области кардинально не изменилась. Россияне пытаются с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться. Иногда россияне используют для этого даже квадроциклы.